Samsung Galaxy Note 8 засветился на видео

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Samsung Galaxy Note 8 засветился на видео

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Фото © AP/FOTOLINK

Ролик, на котором запечатлён рендер устройства, даёт возможность рассмотреть долгожданный девайс со всех сторон.

Если верить утечке, фаблет от Samsung получит двойную горизонтальную камеру, справа от которой расположится сканер отпечатков пальцев.

Инсайдер @OnLeaks также рассказал журналистам издания 91 Mobiles, что телефон оборудуют 6,3-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2K.

Под капотом расположится процессор Exynos 8895 или Snapdragon 835 (зависит от страны) и 6 Гбайт оперативной памяти. Объём аккумулятора составит 3300 мА*ч.

Недавно авторитетный инсайдер Эван Бласс раскрыл цену и характеристики нового фаблета от южнокорейского производителя. По словам эксперта, Galaxy Note 8 станет "самым дорогим смартфоном Samsung". Начальная цена устройства составит €999 (около 66,6 тыс. руб.). Официальная презентация фаблета состоится во второй половине сентября.

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