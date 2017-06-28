Раскрыты характеристики YotaPhone 3

Девайс с двумя экранами, недавно представленный в Китае, засветился в бенчмарке GFXBench.

По данным издания Gizmochina, размер основного FullHD-дисплея составил пять дюймов. Под экраном разработчики установили восьмиядерный процессор Snapdragon (предположительно, 625) с тактовой частотой 2 ГГц.

Кроме того, YotaPhone 3 получит 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Также в продажу поступит вариант со 128 Гбайт места на флеш-накопителе.

На задней панели расположилась 12-мегапиксельная камера, которая может снимать видео в формате 4К. Селфи-камера также получила объектив на 12 мегапикселей.

Устройство будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Напомним, 16 июня компания BaoliYota Technology показала новый телефон на российско-китайском "Экспо" в Харбине. За младшую модель разработчики попросят $350, в то время как смартфон с 128 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $450.