Слухи: LG V30 лишится основной фишки

Разработчики решили отказаться от дополнительного дисплея, который присутствовал во всех предыдущих смартфонах линейки, пишет Android Authority.

Если верить новым утечкам из надёжных источников, LG V30 оборудуют лишь одним основным дисплеем. Однако причины такого решения разработчиков инсайдеры не сообщают.

Тем не менее LG V30 должен стать первым смартфоном южнокорейской компании, который получит OLED-дисплей. Кроме того, под капотом девайса расположится мощный процессор Snapdragon 835 и 4 Гбайт оперативной памяти.

Согласно предыдущим утечкам, LG покажет новый смартфон линейки V за день до начала выставки IFA в Берлине. Это значит, что анонс девайса состоится уже 31 августа.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что новый смартфон LG может получить экран под экраном.