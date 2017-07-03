Илон Маск объявил о начале производства новой модели Tesla

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Илон Маск объявил о начале производства новой модели Tesla

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Фото © REUTERS/Shannon Stapleton

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл сроки запуска серийного производства электрокара Tesla Model 3.

В своём "твиттере" Маск сообщил, что компания "выполнила все требования регуляторов на две недели раньше срока", а потому первая машина сойдёт с конвейера уже в эту пятницу, 7 июля.

По словам главы Tesla, первые 30 бюджетных электрокаров поступят к клиентам 28 июля. Согласно планам Маска, в августе с конвейера должно сойти 100 машин, в сентябре — более 1,5 тыс., а к декабрю компания нарастит производство до 20 тыс. Model 3 в месяц.

Model 3 — самый бюджетный электрокар в модельном ряду Tesla. Его цена составляет всего $35 тыс. (около двух миллионов руб.), что поспособствовало высокому спросу на рынке: приём заказов на Model 3 начался в марте 2016 года, а уже в конце мая количество желающих купить электрокар превысило отметку в 370 тыс.

Глава Tesla Илон Маск объявил о запуске производства Tesla Model 3

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