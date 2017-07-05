Россиянам временно разрешили не регистрировать дроны

Владельцам дронов разрешили не регистрировать их до тех пор, пока не вступят в силу правила о проведении таких процедур. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

С 5 июля 2017 года в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, согласно которым владельцы дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов обязаны поставить свои устройства на учёт.

Согласно документу, правила регистрации должно установить правительство, однако соответствующий проект постановления только готовится к направлению в Минюст. Таким образом, до вступления в силу данного нормативного правового акта ответственность за запуск дронов не предусмотрена.

До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан не могут иметь место. Тем более в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий Пресс-служба Минтранса

В проекте постановления правительства, опубликованном на сайте раскрытия информации о нормативных актах, говорится, что заявление на регистрацию должно содержать данные о летательном аппарате, стране его изготовления, наименовании, серийном номере, названии производителя, дате изготовления, максимальной взлётной массе, а также типе и количестве двигателей.

Кроме того, владельцу БПЛА нужно будет указать свои паспортные данные, ИНН, номер телефона и адрес электронной почты, если таковой имеется.