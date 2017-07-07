В Сети сообщили о появлении вируса на iPhone

Пользовательница "Фейсбука" по имени Инна Жиделева опубликовала в соцсети скриншоты c экрана iPhone, на которых запечатлена атака вируса на смартфон.

Судя по изображениям, система отправила push-уведомление о том, что на устройстве обнаружен вирус. Затем произошёл переход на сайт, где пользователю попытались навязать платную подписку.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила о появлении нового мобильного вируса, который подписывает россиян на платные сервисы. Вредоносная программа поражает устройства при переходе по заражённым ссылкам или через СМС. Однако в исследовании речь шла, скорее всего, только о пользователях Android-устройств.

Эксперты по безопасности выяснили, что троянец создала группа китайских разработчиков. Вирус уже заразил около четырёх тысяч аппаратов, при этом троянец "специализируется" на атаке пользователей из России и Индии. Российская версия программы даже умеет получать подтверждение на подписку от крупнейших операторов сотовой связи.