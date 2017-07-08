В Сеть утекли фотографии и характеристики смартфона Moto G5S

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал на ресурсе VentureBeat фотографии и предполагаемые характеристики грядущего смартфона Moto G5S Plus.

Если верить утечке, устройство получит 5,5-дюймовый экран Full HD и будет работать на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625. Новинка сможет похвастать двойной основной камерой, состоящей из цветного и монохромного 13-мегапиксельных модулей, а также 8-мегапиксельным фронтальным сенсором.

Lenovo Moto G5S Plus will be an upgrade in size, material, and imaging https://t.co/ma5gq12ZBZ pic.twitter.com/cQkb0BRIJl — Evan Blass (@evleaks) July 7, 2017

Помимо прочего, Moto G5S Plus получит 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти с возможностью расширения до 192 Гбайт, а работа устройства будет производиться под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Среди других особенностей Moto G5S Plus стоит отметить корпус из анодированного алюминия с защитой от влаги, сканер отпечатков пальцев и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

По информации Бласса, цена устройства составит порядка $300 (18 тыс. руб.). Предполагается, что Moto G5S Plus будет представлен на мероприятии, которое состоится 25 июля в Нью-Йорке.