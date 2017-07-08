В Сеть утекли фотографии и характеристики смартфона Moto G5S

Читайте также

В Сеть утекли фотографии и характеристики смартфона Moto G5S

113

Фото: © twitter.com

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал на ресурсе VentureBeat фотографии и предполагаемые характеристики грядущего смартфона Moto G5S Plus.

Если верить утечке, устройство получит 5,5-дюймовый экран Full HD и будет работать на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625. Новинка сможет похвастать двойной основной камерой, состоящей из цветного и монохромного 13-мегапиксельных модулей, а также 8-мегапиксельным фронтальным сенсором.

Помимо прочего, Moto G5S Plus получит 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти с возможностью расширения до 192 Гбайт, а работа устройства будет производиться под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Среди других особенностей Moto G5S Plus стоит отметить корпус из анодированного алюминия с защитой от влаги, сканер отпечатков пальцев и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

По информации Бласса, цена устройства составит порядка $300 (18 тыс. руб.). Предполагается, что Moto G5S Plus будет представлен на мероприятии, которое состоится 25 июля в Нью-Йорке.

Эван Бласс продемонстрировал фотографии смартфона Moto G5S Plus и раскрыл его характеристики

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!