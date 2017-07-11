В Facebook Messenger появится реклама

Разработчики официального мессенджера Facebook объявили о скором запуске возможности размещения коммерческих объявлений в приложении. Об этом говорится в официальном блоге сервиса.

Реклама будет размещаться на основной вкладке мессенджера между диалогами. При желании пользователи смогут нажать на объявление и мгновенно перейти на сайт бренда либо начать разговор с его представителем.

Реклама добралась до Facebook Messenger Фото: © flickr / Kārlis Dambrāns

Параметры рекламы будут зависеть от размера экрана смартфона, а также количества сохранённых диалогов. Как отмечает издание TechCrunch, система таргетирования объявлений не будет учитывать содержание переписки пользователей.

Рекламодатели получат доступ к новому инструменту до конца июля 2017 года. При этом в разных регионах мира запуск функции будет происходить постепенно. Сроки появления рекламы у российских пользователей не раскрываются.

По мнению журналистов The Wall Street Journal, подобный шаг со стороны Facebook объясняется поиском способов монетизации сервисов компании, а также замедлением темпов роста выручки от самой социальной сети.

Напомним, тестирование рекламы в Facebook Messenger началось в конце января 2017 года. На первом этапе инструмент был доступен лишь в Австралии и Таиланде.