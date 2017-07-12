В Интернет утекло изображение Google Pixel XL

#Google’s 2nd Generation Pixel XL Could Ship with Thinner Bezels, Bigger 6-Inch AMOLED Display https://t.co/nsAx4S3zBh via @MariusNestor pic.twitter.com/sN58TGtX87— Softpedia (@Softpedia) 12 июля 2017 г.
Судя по фотографии, сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней панели в верхней части телефона. Аппарат получил AMOLED-дисплей LG с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1, минимальной рамкой и закруглёнными углами.
Помимо всего прочего, в Pixel XL добавят функцию Edge Sense. Для того чтобы обратиться к Google Assistant, пользователю достаточно будет сжать устройство в руках. Более подробные характеристики аппарата пока неизвестны.
Ранее аналитикам удалось посчитать, сколько смартфонов Pixel продала Google. Эксперты утверждают, что недавно компания достигла отметки в один миллион проданных смартфонов. Этот вывод основывается на общедоступных данных о количестве скачиваний приложения Pixel Launcher из магазина Play Store.
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