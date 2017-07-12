В Интернет утекло изображение Google Pixel XL

В Сети появилось изображение флагманского смартфона Google второго поколения. Снимок аппарата был смоделирован на основе информации, полученной от инсайдеров.

Судя по фотографии, сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней панели в верхней части телефона. Аппарат получил AMOLED-дисплей LG с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1, минимальной рамкой и закруглёнными углами.

Помимо всего прочего, в Pixel XL добавят функцию Edge Sense. Для того чтобы обратиться к Google Assistant, пользователю достаточно будет сжать устройство в руках. Более подробные характеристики аппарата пока неизвестны.

Ранее аналитикам удалось посчитать, сколько смартфонов Pixel продала Google. Эксперты утверждают, что недавно компания достигла отметки в один миллион проданных смартфонов. Этот вывод основывается на общедоступных данных о количестве скачиваний приложения Pixel Launcher из магазина Play Store.