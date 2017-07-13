Vertu закрыла производство смартфонов в Великобритании

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Vertu закрыла производство смартфонов в Великобритании

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Фото © Flickr/Kārlis Dambrāns

Похоже, разработчик премиальных смартфонов в настоящее время находится на грани банкротства.

Владельцу Vertu не удаётся спасти компанию от банкротства, в результате чего производство премиальных устройств на территории Великобритании будет прекращено. Свои места потеряют более 200 сотрудников компании, пишет The Financial Times.

Тем не менее турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан, который приобрёл компанию в марте, не унывает. Он пообещал возродить бренд Vertu в будущем.

Vertu обанкротилась

О финансовых проблемах компании стало известно ещё в июне 2017 года. После смены руководства сотрудники Vertu жаловались, что новый работодатель задерживает их зарплату. Кроме того, разработчики перестали перечислять деньги в пенсионный фонд и задолжали производителям компонентов крупную сумму.

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