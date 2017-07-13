"Яндекс" и Uber не уведомили ФАС о слиянии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайства "Яндекса" и Uber о сделке по слиянию сервисов для вызова такси в РФ и соседних странах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Ходатайства не было, — заявила представитель антимонопольной службы.

ФАС не получала ходатайства о сделке по слиянию сервисов "Яндекс. Такси" и Uber Фото © L!FE/Владимир Суворов

Как отмечает TJournal, руководство сервисов пока не определилось с тарифами на поездки в объединённой компании. Представители "Яндекса. Такси" заявили, что в ближайшее время стоимость поездок не изменится. При этом из-за увеличения числа водителей, возможно, будет реже использоваться повышающий коэффициент.

В пресс-службе Uber подчеркнули, что для рынка онлайн-поездок "характерно гибкое ценообразование", и объединение сервисов будет выгодно как для пользователей, так и для водителей.

Напомним, в четверг представители "Яндекса. Такси" сообщили о решении по созданию новой объединённой компании с Uber. Новый сервис будет работать не только на территории России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. При этом в компании отметили, что заказать такси можно будет из обоих приложений.