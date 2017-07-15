Компания создателя Android лишилась сразу двух руководителей

Стартап Essential, основанный создателем ОС Android Энди Рубином, покинули сразу два топ-менеджера. Об этом сообщает Gizmochina.

Согласно информации от анонимных источников, недавно из компании ушёл вице-президент по маркетингу Брайан Уоллес. Сейчас он является главой рекламного подразделения в стартапе i.am+, который был основан музыкантом will.i.am.

Кроме того, в июне в отставку подал руководитель пресс-службы Essential Энди Фуше. Об этом сообщается на его личной странице в социальной сети LinkedIn.

Как отмечает Gizmochina, эти две позиции являются ключевыми в любой компании и Essential лишилась руководителей важных направлений "ещё даже до того, как выпустила свой первый продукт". По данным инсайдеров, причиной отставки топ-менеджеров мог стать "непростой характер" Энди Рубина.

Увольнение двух руководителей — не единственная проблема Essential. Как сообщается, клиенты компании, оформившие предварительный заказ на новый смартфон сразу после его презентации, до сих пор не получили устройство. Причины задержки не раскрываются.

Стартап Essential был основан в рамках технологического инкубатора Playground, который Рубин запустил после ухода из Google в 2014 году. В 2015 году создатель Android сумел привлечь $30 млн инвестиций от Playgroung Global и Redpoint Ventures. Кроме того, среди инвесторов компании отмечены Altimeter Capital, Tencent Holdings Ltd. и Foxconn Technology Group. Сегодня рыночная стоимость Essential оценивается в $1 млрд.

Напомним, 30 мая 2017 года Энди Рубин представил собственный смартфон Essential Phone. Главная особенность нового устройства заключается в возможности присоединять к нему дополнительные модули, например миниатюрную 360-градусную камеру. Кроме того, новинка оснащена огромным безрамочным экраном и обладает ударопрочным титановым корпусом с задней панелью из керамики. Цена Essential Phone в максимальной комплектации составит $699.