Alphabet представила новые Google Glass

Alphabet (материнская компания Google) представила обновлённую версию своих умных очков Google Glass, предназначенную для корпоративных клиентов. Об этом пишет Wired со ссылкой на официальное сообщение компании.

Новая версия Google Glass получила улучшенную камеру с разрешением 8 Мпикс (вместо 5 Мпикс в версии 2014 года), усовершенствованный модуль Wi-Fi, батарею повышенной ёмкости и более производительный процессор Atom.

Кроме того, в устройстве появился индикатор, сигнализирующий о записи видео. Вся электронная начинка заключена в модуль Glass Pod, который при желании можно прикрепить к любой оправе — в том числе к защитным и обычным очкам.

Новая версия Google Glass доступна корпоративным клиентам Alphabet. По словам руководителя проекта Джея Котари, последние два года умными очками пользовались работники более чем 50 компаний, включая DHL, General Electric, Boeing и Volkswagen. Также устройство получили сотрудники некоторых медицинских учреждений.

Обратная связь, полученная от этих людей, помогла усовершенствовать Google Glass в соответствии с потребностями профессиональных пользователей. В ходе испытаний финальной версии устройства было установлено, что умные очки значительно повышают эффективность и производительность труда.

Так, эффективность работников курьерской службы DHL, занятых комплектацией посылок, в среднем возросла на 15%. В свою очередь, врачи, освобождённые от бумажной волокиты, смогли уделять пациентам на 50% больше времени.

Очки дополненной реальности Google Glass были впервые представлены общественности в 2012 году. В мае 2014 года аксессуар поступил в продажу. И хотя устройство было ориентировано на массового потребителя, из-за своей высокой цены и целого ряда недоработок оно так и не получило широкой поддержки. В январе 2015 года Google пришлось заморозить проект.

В середине июня 2017 года компания Google впервые за долгое время выпустила обновление для своих умных очков. Помимо привычных "исправлений ошибок и улучшений производительности" апдейт под номером XE23 привнёс в Google Glass поддержку беспроводных устройств ввода, например, Bluetooth-клавиатур и мышек.