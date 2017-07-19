Samsung может отказаться от идеи конкурировать с Apple

Компания Samsung рассматривает возможность отказа от разработки умной колонки Vega, которая должна была конкурировать с устройствами Apple HomePod, Amazon Echo и Google Home. Об этом сообщает The Investor.

По словам собеседника издания, знакомого с планами компании, в Samsung считают, что подобное устройство в их исполнении не добьётся особого успеха у потребителей из других стран, а корейский рынок слишком мал для получения достаточной прибыли.

— Что ещё более важно, Samsung не может себе позволить сосредоточиться на направлении с неопределёнными перспективами. Большинство специалистов компании в области искусственного интеллекта, которых у неё гораздо меньше, чем у американских технологических гигантов, сейчас сосредоточены на разработке англоязычной версии голосового помощника Bixby, — отметил собеседник.

И хотя Samsung, скорее всего, откажется от планов по выпуску собственной колонки, разработанные при её создании технологии найдут своё применение в других устройствах компании. К примеру, в настоящий момент идёт работа по их внедрению в умные холодильники, подчеркнул источник.

— Samsung может занять выжидательную позицию вместо того, чтобы поспешить с выходом нового продукта, который ничем не будет отличаться от других подобных устройств, — пояснил Ким Чен Ки, эксперт в области мобильной индустрии из Корейского института промышленной экономики и торговли.

Напомним, о разработке умной колонки под брендом Samsung стало известно в начале июля 2017 года. Издание The Wall Street Journal сообщало, что в устройство под кодовым названием Vega будет интегрирован голосовой помощник Bixby. При этом журналисты затруднились назвать спецификации колонки и сроки её выхода на рынок.