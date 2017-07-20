Microsoft подтвердила недоступность обновления для ряда пользователей Windows 10

Представители компании Microsoft официально подтвердили изданию The Verge, что обладатели ноутбуков-трансформеров на базе процессоров из линейки Intel Atom Clover Trail не смогут получить обновление Windows 10 Creators Update.

В Microsoft отметили, что последней поддерживаемой платформой для владельцев таких устройств станет Windows 10 Anniversary Update.

— Они требуют дополнительной аппаратной поддержки, чтобы обеспечить наилучшие возможности при обновлении до Creators Update. Однако эти платформы больше не поддерживаются Intel, а без необходимых драйверов они не смогут работать с новой версией Windows 10 без потенциального ущерба для производительности, — пояснили представители компании.

Тем не менее в Microsoft пообещали, что Windows 10 Anniversary Update будет получать обновления безопасности до января 2023 года, а потому у владельцев несовместимых устройств не должно возникнуть особых проблем.

Напомним, ранее ресурс MSPowerUser сообщил, что миллионы пользователей Windows 10 не смогут обновиться до последней версии операционной системы. Как позже пояснили представители компании Acer, речь идёт о несовместимости Creators Update с процессорами Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 и Atom Z2580.