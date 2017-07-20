Продажи iPhone 8 начнутся в срок

Аналитик J.P. Morgan Род Холл считает, что продажи нового флагманского смартфона Apple традиционно начнутся в сентябре. Об этом пишет 9to5Mac.

В своём прогнозе, приуроченном к предстоящему выпуску финансового отчёта Apple за третий финансовый квартал, Холл указывает, что возникшие при производстве проблемы не должны привести к переносу старта продаж. Правда, на первом этапе на рынке будет доступна лишь ограниченная партия iPhone 8. Её объём эксперт оценил в два миллиона устройств.

— Мы ожидаем, что к концу сентября будет выпущена ограниченная партия iPhone Pro (iPhone 8), однако в октябре компания начнёт наращивать производство и должна достигнуть целевых объёмов к началу ноября, — пояснил Холл.

Аналитик предполагает, что всего в четвёртом финансовом квартале будет продано 42,2 млн iPhone, в то время как раньше эксперты оценивали это значение в 49,5 млн устройств. По мнению Холла, Apple компенсирует своё отставание в следующем отчётном периоде и реализует в течение 2018 года около 270,2 млн смартфонов.

Также в докладе указывается, что стоимость iPhone 8 составит порядка $1100 (около 65 тыс. руб.). Повышение прогнозируемой цены на $100 Холл объясняет "издержками производства", которых оказалось "немного больше, чем ожидалось".

Эксперт ожидает серьёзного дефицита iPhone 8 на рынке после начала продаж

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что выход iPhone 8 и новых версий iPhone 7 будет задержан. По информации журналистов издания Economic Daily News, производство смартфонов началось на месяц позже запланированного срока, а потому первые устройства поступят на прилавки только в ноябре текущего года.