Илон Маск получил разрешение на создание полноценной трассы Hyperloop

Как отметил предприниматель, строительством подземной трассы займётся его новая компания Boring Company. По замыслу Маска, станции Hyperloop будут размещены в центре каждого из намеченных городов.
Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins.— Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.
Миллиардер также сообщил, что на всю дорогу от Нью-Йорка до Вашингтона у пассажиров уйдёт порядка 29 минут. Как поясняют журналисты TechCrunch, в настоящий момент этот путь занимает около трёх часов двадцати минут на автомобиле и более четырёх — на автобусе.
Илон Маск построит сверхскоростную трассу из Нью-Йорка в Вашингтон
Фото: © wikipedia
Кроме того, Маск заявил, что параллельно со строительством трассы Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном Boring Company намерена прокладывать аналогичный тоннель под Лос-Анджелесом, который в перспективе может быть дотянут до Сан-Франциско. Также предприниматель рассматривает возможность строительства в штате Техас.
For sure. First set of tunnels are to alleviate greater LA urban congestion. Will start NY-DC in parallel. Then prob LA-SF and a TX loop.— Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.
О своих планах по созданию тоннеля под Лос-Анджелесом Илон Маск впервые объявил в декабре 2016 года. Он пожаловался на пробки в "городе ангелов" и предложил прорыть "трубу" прямо под ним. Многие тогда восприняли слова предпринимателя как шутку, однако позже Маск подтвердил свои намерения.
В конце января 2017 года компания Boring Company начала подготовку к работам по бурению, а 29 июня Маск объявил об успешном завершении строительства первого сегмента тоннеля.
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