Илон Маск получил разрешение на создание полноценной трассы Hyperloop

Глава Tesla и Space X Илон Маск сообщил в своём "твиттере" о получении "устного разрешения от властей" на строительство тоннеля для сверхскоростных поездов Hyperloop, который должен будет соединить Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и столицу Вашингтон.

Как отметил предприниматель, строительством подземной трассы займётся его новая компания Boring Company. По замыслу Маска, станции Hyperloop будут размещены в центре каждого из намеченных городов.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

Миллиардер также сообщил, что на всю дорогу от Нью-Йорка до Вашингтона у пассажиров уйдёт порядка 29 минут. Как поясняют журналисты TechCrunch, в настоящий момент этот путь занимает около трёх часов двадцати минут на автомобиле и более четырёх — на автобусе.

Илон Маск построит сверхскоростную трассу из Нью-Йорка в Вашингтон Фото: © wikipedia

Кроме того, Маск заявил, что параллельно со строительством трассы Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном Boring Company намерена прокладывать аналогичный тоннель под Лос-Анджелесом, который в перспективе может быть дотянут до Сан-Франциско. Также предприниматель рассматривает возможность строительства в штате Техас.

For sure. First set of tunnels are to alleviate greater LA urban congestion. Will start NY-DC in parallel. Then prob LA-SF and a TX loop. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

О своих планах по созданию тоннеля под Лос-Анджелесом Илон Маск впервые объявил в декабре 2016 года. Он пожаловался на пробки в "городе ангелов" и предложил прорыть "трубу" прямо под ним. Многие тогда восприняли слова предпринимателя как шутку, однако позже Маск подтвердил свои намерения.

В конце января 2017 года компания Boring Company начала подготовку к работам по бурению, а 29 июня Маск объявил об успешном завершении строительства первого сегмента тоннеля.