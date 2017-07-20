"ВКонтакте" представила финальную версию своего мессенджера

Представители компании сообщили, что в новой версии был изменён дизайн и исправлены некоторые ошибки. Кроме того, в приложении появился аудиоплеер для управления музыкой и функция компактного отображения длинных ссылок в переписке.
Помимо прочего, разработчики встроили в мессенджер ряд функций, присутствующих в веб-версии соцсети, включая групповые беседы и аудиосообщения. Также приложение теперь может запоминать папку, из которой пользователь в прошлый раз загружал документ или фотографию.
Мессенджер доступен на таких платформах, как Windows (начиная от 7 версии), MacOS (начиная с 10.9), Linux (2.0) и Ubuntu (14.04).
Настояльный мессенджер "ВКонтакте" вышел из стадии бета-тестирования
Фото: © VK Messenger
Напомним, тестирование приложения началось 1 декабря 2016 года. В первой версии пользователи мессенджера могли синхронизироваться с учётной записью в социальной сети и общаться лишь с людьми, которые уже присутствовали в списке друзей.
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