"ВКонтакте" представила финальную версию своего мессенджера

"ВКонтакте" завершила бета-тестирование своего официального мессенджера для настольных платформ. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети.

Представители компании сообщили, что в новой версии был изменён дизайн и исправлены некоторые ошибки. Кроме того, в приложении появился аудиоплеер для управления музыкой и функция компактного отображения длинных ссылок в переписке.

Помимо прочего, разработчики встроили в мессенджер ряд функций, присутствующих в веб-версии соцсети, включая групповые беседы и аудиосообщения. Также приложение теперь может запоминать папку, из которой пользователь в прошлый раз загружал документ или фотографию.

Мессенджер доступен на таких платформах, как Windows (начиная от 7 версии), MacOS (начиная с 10.9), Linux (2.0) и Ubuntu (14.04).

Настояльный мессенджер "ВКонтакте" вышел из стадии бета-тестирования Фото: © VK Messenger

Напомним, тестирование приложения началось 1 декабря 2016 года. В первой версии пользователи мессенджера могли синхронизироваться с учётной записью в социальной сети и общаться лишь с людьми, которые уже присутствовали в списке друзей.