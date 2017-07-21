В Сети появились живые фотографии нового флагмана Nokia

Пользователи китайского форума Baidu опубликовали реальные фотографии смартфона Nokia 8. Об этом сообщает ресурс Nokiamob.

Устройство, запечатлённое на снимках, заметно отличается от образца, недавно продемонстрированного инсайдером Эваном Блассом. В частности, у смартфона по неизвестной причине отсутствует логотип Zeiss возле основного фотомодуля, а размеры кнопки Home значительно превышают ожидаемые.

Вместе с тем снимки подтверждают ранние утечки информации о наличии двойной камеры. Также при внимательном рассмотрении фотографий можно сделать вывод, что корпус устройства очень недолговечен и легко царапается.

По данным инсайдеров, Nokia 8 получит 5,3-дюймовый QHD-дисплей и будет работать на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 835. В зависимости от версии смартфон может комплектоваться 4 или 6 Гбайт оперативной памяти. По слухам, новинка будет представлена уже 31 июля. Цена устройства составит около $675 (порядка 40 тыс. руб.).