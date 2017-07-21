В Сети появились живые фотографии нового флагмана Nokia

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В Сети появились живые фотографии нового флагмана Nokia

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Пользователи китайского форума Baidu опубликовали реальные фотографии смартфона Nokia 8. Об этом сообщает ресурс Nokiamob.

Устройство, запечатлённое на снимках, заметно отличается от образца, недавно продемонстрированного инсайдером Эваном Блассом. В частности, у смартфона по неизвестной причине отсутствует логотип Zeiss возле основного фотомодуля, а размеры кнопки Home значительно превышают ожидаемые.

Вместе с тем снимки подтверждают ранние утечки информации о наличии двойной камеры. Также при внимательном рассмотрении фотографий можно сделать вывод, что корпус устройства очень недолговечен и легко царапается.

По данным инсайдеров, Nokia 8 получит 5,3-дюймовый QHD-дисплей и будет работать на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 835. В зависимости от версии смартфон может комплектоваться 4 или 6 Гбайт оперативной памяти. По слухам, новинка будет представлена уже 31 июля. Цена устройства составит около $675 (порядка 40 тыс. руб.).

Пользователи китайского форума продемонстрировали грядущий флагман Nokia

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