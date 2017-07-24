Apple намерена производить экраны для iPhone самостоятельно

Компания Apple планирует наладить собственное производство OLED-дисплеев в Тайване, чтобы снизить зависимость от Samsung. Об этом сообщает ETnews.

По информации источников издания, в настоящий момент Apple закупила оборудование для химического осаждения из газовой фазы — процесса, применяемого при изготовлении OLED-экранов. Для того чтобы наладить полноценное производство, купертиновцам понадобится некоторое время, а потому речь идёт о долгосрочных планах компании.

Ранее Apple заключила соглашение с Samsung о поставке 160 миллионов OLED-дисплеев для будущих iPhone. Кроме того, корпорация из Купертино намерена инвестировать более $2 млрд в компанию LG Display, чтобы получить эксклюзивное право на использование произведённых ей экранов на органических светодиодах.

Ожидается, что в 2017 году Apple представит только один смартфон с OLED-дисплеем — iPhone 8. Две другие новинки — iPhone 7s и iPhone 7s Plus — получат обычные LCD-экраны, однако уже в следующем году ожидается полный переход компании на OLED-дисплеи.