Apple не сможет представить новый iPhone в сентябре

Презентация нового iPhone может быть перенесена из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом сообщает The Financial Times.

Издание указывает, что Apple столкнулась с серьёзным дефицитом OLED-дисплеев, необходимых для производства iPhone 8, а потому новое устройство представят не раньше октября. В том же месяце ограниченная партия смартфонов поступит на рынок, а масштабные поставки начнутся лишь в ноябре-декабре.

Аналитики Уолл-стрит уже снизили свои прогнозы относительно результатов Apple в нынешнем финансовом году, поскольку миллионы новых iPhone, которые могли бы быть проданы в сентябре, теперь будут учтены в следующем отчётном периоде. Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что перенос презентации положительно скажется на котировках компании и 2018 год станет для купертиновцев самым удачным за всю историю.

Apple перенесёт презентацию iPhone 8 Фото: © REUTERS/Mike Segar/File Photo

Ранее с похожим прогнозом выступил аналитик J.P. Morgan Род Холл. Он также отметил, что Apple столкнулась с острой нехваткой OLED-экранов, однако, по его мнению, проблемы с производством не должны привести к переносу старта продаж iPhone 8.

Вместо этого в сентябре на прилавки магазинов поступит ограниченная партия смартфонов, насчитывающая порядка двух миллионов устройств. Как подчеркнул Холл, компания сумеет достигнуть целевых объёмов производства не ранее начала ноября.