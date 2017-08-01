Грядущий флагманский смартфон засветился в популярном бенчмарке GFXBench. По данным сервиса, Nokia 9 получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением QHD (2560x1440).
Под "капотом" производители установили процессор Snapdragon 835 с графическим ускорителем Adreno 540, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объёмом 64 Гбайт. Работать железо будет под управлением Android 7.1.1 Nougat.
В бенчмарке также указано, что смартфон оборудуют 12-мегапиксельными основной и фронтальной камерами. Оба модуля смогут записывать 4K-видео.
Напомним, недавно представители Nokia заявили, что компания будет снова сотрудничать с известным немецким производителем оптики Zeiss.
Характеристики Nokia 9 утекли в Сеть
Фото: © Nokia Corporation
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