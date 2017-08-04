Илон Маск построит собственный вариант системы Hyperloop

Глава Tesla и Space X Илон Маск намерен начать строительство собственного варианта системы высокоскоростного транспорта Hyperloop. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами предпринимателя.

Маск впервые представил концепт Hyperloop в 2013 году, при этом подчеркнув, что не намерен тратить время на реализацию подобного проекта. Многие восприняли данный жест как своеобразный подарок предпринимательскому сообществу, однако в итоге миллиардер изменил своё решение.

В июле 2017 года Маск сообщил о получении "устного подтверждения" от американских властей на строительство тоннеля для сверхскоростных поездов Hyperloop. Как отмечает Bloomberg, заявление миллиардера стало неприятным сюрпризом для руководителей стартапов, которые к тому моменту уже занимались созданием аналогичных систем.

При этом у предпринимателей оставалась надежда, что Маск привлечёт один из таких стартапов для строительства в тоннелях всей необходимой инфраструктуры. Однако, по словам собеседника Bloomberg, миллиардер действительно намерен заняться созданием собственной системы высокоскоростного транспорта.

Как отмечает агентство, права на торговую марку Hyperloop принадлежат компании Space X, что может быть использовано Маском в борьбе с другими стартапами. Кроме того, неожиданное появление миллиардера на этом рынке неизбежно скажется на финансовом положении ранее образованных компаний, которые лишатся части инвестиций, считают эксперты.

Напомним, сегодня реализацией концепта Hyperloop официально занимаются три стартапа: Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies и Arrivo. Разрабатываемая ими система предусматривает перевозку грузов и пассажиров с помощью специальных капсул, перемещающихся по вакуумным трубам со скоростью до 1200 км/ч.