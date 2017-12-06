"Прочь от моих детей". Британский министр отругал детский мессенджер Facebook

Министр здравоохранения и консерватор считает, что Messenger Kids пропагандирует интернет-зависимость среди несовершеннолетних.

Британский министр здравоохранения Джереми Хант раскритиковал мессенджер для детей от "Фейсбука". По мнению консерватора Ханта, соцсеть намеренно вызывает зависимость от Интернета у детей, сообщает Business Insider.

— "Фейсбук" обещал защитить несовершеннолетних от использования своего продукта, а вместо этого активно популяризируют соцсеть. Идите прочь от моих детей и действуйте ответственно! — заявил министр здравоохранения во вторник. Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, в кабинет которой входит Хант, отказался комментировать слова министра. "Джереми Хант обеспокоен защитой ментального здоровья детей", — говорится в заявлении.

Представитель соцсети заверил, что Messenger Kids наоборот стоит на защите детства. "Мы получили тысячи запросов родителей, которые хотели продукт, с помощью которого можно общаться с детьми и контролировать их общение", — заявила в "Фейсбуке". Представитель компании отметил, что Ханту не стоит беспокоиться, ведь мессенджер пока доступен лишь на территории США.

Приложение для детей Messenger Kids было презентовано "Фейсбуком" на этой неделе. Мессенджер позволяет несовершеннолетним общаться со своими родителями и друзьями без учётной записи в соцсети. Переписку в любой момент могут подсмотреть родители, также они решают, с кем будут общаться их дети.