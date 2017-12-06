Клип "поющей устрицы" стал самым вирусным видео YouTube в 2017 году

Клип Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube, а "песня устрицы" — самым вирусным.

YouTube рассказала, какие видео были самыми популярными и вирусными за 2017 год, сообщает Cnet.

Самым вирусным видео, набравшим 181 млн просмотров и более 50 тыс. комментариев, стал клип "поющей устрицы" на тайском шоу музыкальных талантов. Необычным видео на песню "Люблю тебя, пока мы не станем пылью" пользователи делились в соцсетях чаще, чем танцам под трек Эда Ширана Shape of You и трюками с шариками для пинг-понга (118 и 93 млн просмотров соответственно).

Отдельно видеосервис собрал топ музыкальных видео. С большим отрывом победил клип пуэрториканского певца Луиса Фонси Despacito (4,4 млрд). Видео с навязчивой мелодией также стало самым популярным за всю историю YouTube. Предыдущий лидер, клип Psy на трек Gangnam Style, на данный момент имеет всего 3 млрд просмотров.

Второе место в топе клипов 2017 года осталось за Shape of you двухкратного обладателя "Грэмми" Эда Ширана (2,8 млрд). На третьей строчке с 1,3 млрд просмотров обосновалось музыкальное видео Mi Gente авторства Джея Бальвина и Уилли Уильяма.

Ранее об итогах года отчитались "Инстаграм" и "Твиттер". Больше всего лайков получила фотография певицы Бейонсе, а твит, посвящённый куриным наггетсам, собрал 3,6 млн ретвитов.