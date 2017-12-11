Вечные кроссовки будут стоить 200 долларов

Учёные Университета Манчестера совместно с британским производителем спортивной одежды Inov-8 разработали прототип сверхкрепких кроссовок. Пара обуви появится на рынке уже в следующем году, сообщает Techcrunch.
Исследователи добавили в обычную каучуковую подошву частицы графена — материала, который в 200 раз прочнее стали. По словам учёного Аравинда Виджайарагхавана, подошва графеновых кроссовок на 50% крепче и на столько же эластичнее и устойчивее к износу, чем в обычной паре обуви. Стоимость кроссовок, которые появятся в продаже в следующем году, составит около 200 долларов (или 11,8 тыс. рублей).
Из-за удешевления графен стали использовать для создания сверхкрепких материалов. Например, материал укрепит корпус сверхзвуковых самолётов и увеличит ресурс аккумуляторов.
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