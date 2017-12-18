3D-сканирование будет главным трендом смартфонов 2018 года

Согласно слухам из Китая, местные производители смартфонов хотят выпустить свой аналог Face ID.

В следующем году как минимум три производителя смартфонов выпустят гаджеты с функцией 3D-сканирования, передаёт Digitimes со ссылкой на отраслевые источники.

Инсайдеры сообщают, что китайские компании Huawei, Xiaomi и Oppo твёрдо намерены выпустить смартфон с биометрическим сенсором. По прогнозу экспертов, такие аппараты заменят девайсы с дактилоскопическим сенсором, которых станет всё меньше на рынке. К тренду присоединятся и другие компании, кроме Vivo, которая продолжит использовать датчик отпечатков пальцев в своих девайсах.

Аналитики сообщают, что производителей смартфонов заинтересовал сканер Face ID, который впервые появился в iPhone X и заменил собой датчик Touch ID. По слухам, компания Qualcomm объединились с производителем Himax Technologies для создания системы 3D-сканирования.

По словам СЕО Apple Тима Кука, трёхмерный сканер в iPhone X превосходит конкурентные технологии на несколько лет. Недавно главный маркетолог купертиновцев Фил Шиллер заявил, что сканеры лиц в Android-смартфонах "омерзительны".