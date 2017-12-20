Аналитики выделили три главных плюса iPhone X

Специалисты известной Strategy Analytics довольны смартфоном Apple и считают, что с ним корпорация сделала шаг вперёд.

Компания Strategy Analytics опубликовала отчёт, где выделила три главных преимущества нового iPhone X. По их мнению, это Face ID с анимодзи, OLED-дисплей и экосистема.

Камера TrueDepth обновила систему безопасности и дополненной реальности с помощью анимированных смайликов. Аналитики в первую очередь выделяют их активное использование. Новый дисплей смартфона получает положительные отзывы, примерно 80% пользователей, оставивших комментарий, довольны экраном. Также они считают экосистему одной из лучших сторон Apple. Возможность взаимодействия продуктов между собой положительно влияет на компанию как на бренд.

Strategy Analytics довольны новым смартфоном Apple и считают, что число его продаж увеличится в 2018 году. Для компании же этот смартфон действительно прорывной. Хотя аналитики Wall Street Cowen & Co, напротив, недовольны статистикой и считают, что число продаж iPhone X не соответствует ожиданиям.