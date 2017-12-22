Hummer отомстил Tesla Model X за "убитый" Land Cruiser

По результатам схватки между двумя автомобилями победителем вышел массивный внедорожник.

Норвежские энтузиасты снова сравнили мощность двигателей автомобилей. На этот раз электрокар Tesla состязался с внедорожником Hummer.

В первом видео автомобиль Tesla Model X с большим преимуществом одержал победу над Toyota Land Cruiser, и тогда в соперники электрокару пообещали поставить Hummer. "Перетягивание каната" проводили в три этапа. Первые два, которые проводились на мокром асфальте и обледеневшей дороге, выиграл крупный внедорожник — он почти сразу же перетянул "теслу" на свою сторону.

На третьем этапе у Hummer отключили противобуксовочную систему (DTS) и "тесла" кое-как перетащила автомобиль. Отметим, что хоть у электрокара был более высокий крутящий момент двигателя (970 Нм против 488 Нм), "тесла" была легче соперника — 2600 кг против 3200 кг.

Видео прошлого испытания, где "тесла" легко победила и сломала двигатель автомобиля Toyota Land Cruiser, стало вирусным и набрало больше 700 тыс. просмотров. В комментариях к ролику в шутку просят поставить в соперники "тесле" самолёт Boeing 747-8﻿.