Дуров хочет собрать на ICO $1,7 млрд

По слухам, спрос на токены настолько высок, что опальный предприниматель решил провести вторую стадию закрытого ICO.

Павел Дуров запустил второй этап закрытого сбора средств в рамках ICO своей криптовалюты. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на четыре источника.

По словам инсайдеров, Дуров намерен собрать на втором этапе продажи токенов столько же средств, сколько на первом. Напомним, что в рамках первого этапа закрытой части ICO предприниматель привлёк $850 млн. Таким образом, суммарно команда Telegram намерена получить около $1,7 млрд. Спрос на токены очень высокий: сообщается, что многие инвесторы уже перепродали свои доли по двойной цене.

По слухам, спрос на токены TON настолько высок, что ему не мешают ограничения для ICO, которые ввело Правительство США. Напомним, что в результате первой части закрытой предпродажи токенов команда Дурова собрала $850 млн. Среди инвесторов, вложившихся в криптовалюту, оказались известные российские предприниматели: Роман Абрамович, основатель Qiwi Сергей Солонин и бывший владелец "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили.