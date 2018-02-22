Смартфон научились заряжать по воздуху лазером

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Смартфон научились заряжать по воздуху лазером

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Фото: © University of Washington

Устройство излучает лазер, который может передавать на смартфон или другой девайс электроэнергию.

Исследователи из Вашингтонского университета предложили новый способ беспроводной зарядки гаджетов. Учёные создали прототип аппарата, который заряжает девайсы с помощью лазеров, сообщает Digital Trends.

Согласно описанию устройства, оно излучает лазерные лучи в сторону смартфона, который оборудован специальной принимающей пластиной. Лазер более эффективно справляется с передачей энергии на расстоянии, чем радиосигнал, поэтому с помощью нового метода смартфона заряжается так же быстро, как от розетки. По словам учёных, дальность зарядки достигает 10 метров.

Лазерная зарядка полностью безопасна для человека и животных. Кроме непосредственно лазерного луча устройство выпускает второй лазер, который выключает девайс, если в зоне зарядки оказывается живое существо. Также для защиты от перегрева на смартфоне установлена специальная металлическая площадка.

В конце декабря Лайф писал, что калифорнийский стартап выпустил устройство, способное заряжать гаджеты на небольшом расстоянии. Аппарат способен восполнять запасы энергии смартфонов и планшетов с помощью радиосигнала.

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