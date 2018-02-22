Шестиклассницу в США арестовали за шутку о том, что она убьёт одноклассников

Девочка пообещала, что через пару дней придёт в школу и расстреляет одноклассников.

13-летнюю девочку задержали за шутку про убийство одноклассников. Полиция США моментально отреагировала на сообщения школьницы в соцсетях, сообщает Business Insider.

По словам источника, учащуюся 6-го класса одной из школ Флориды арестовали за шутку про убийство своих друзей. Причиной стал пост в "Инстаграме", где девочка написала, что хотела бы расстрелять одноклассников. О сообщении школьницы сразу же донесли полиции. После задержания девочка рассказала, что это была неудачная шутка.

Полиция решила действовать незамедлительно на фоне событий 14 февраля во Флориде, когда 19-летний молодой человек расстрелял 17 человек в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас". Пока неизвестно, какое наказание грозит 13-летней девочке за её публикацию.

Ранее Лайф писал, что полиция арестовала жителя Техаса Рики Джареда Рэнкина. Мужчина опубликовал в соцсетях фото винтовки AR-15, которой орудовал флоридский стрелок, и написал: "Подумываю в конце концов вернуться в школу".