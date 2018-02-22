Apple Pay используется на 16% iPhone по всему миру

Популярность бесконтактного сервиса оплаты по всему миру стремительно возрастает.

16% iPhone по всему миру используют бесконтактный платёжный сервис Apple Pay. Об этом свидетельствуют данные исследовательской фирмы Loup Ventures на конец 2017 года.

По её информации, 127 миллионов пользователей iPhone активно совершают покупки с помощью Apple Pay. За 2017 год показатель вырос вдвое, по данным на конец 2016 года, сервис активно использовало лишь 62 миллиона "яблочных" устройств.

Наиболее популярна Apple Pay в США — там 89 миллионов гаджетов активно пользуются бесконтактным способом оплаты. Напомним, его популярность в России тоже растёт.

Ранее сообщалось, что наша страна занимает первое место в Европе по количеству банков с поддержкой Apple Pay. В прошлом году в России зафиксировали скачок продаж смартфонов с бесконтактными платежами.

Лайф уже объяснил, как работает функция бесконтактных платежей и опасно ли ей пользоваться.