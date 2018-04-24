Еврокомиссия заподозрила Apple в нарушении конкуренции при покупке Shazam

По мнению чиновников, американский вендор будет использовать популярный сервис с нарушением законов о конкуренции.

Европейская комиссия заинтересовалась сделкой Apple по покупке Shazam. Специалисты полагают, что эксклюзивное пользование сервисом купертиновцами нарушит честную конкуренцию, сообщает SlashGear.

По словам представителей Еврокомиссии, сделку нужно пристально изучить, прежде чем давать добро на её совершение. Эксперты полагают, что базирующийся в Великобритании Shazam является "ведущим сервисом по распознаванию музыки в странах ЕС и по всеми миру". Заполучив контроль над приложением, Apple может использовать его, чтобы закрепиться на рынке стриминговой музыки.

Как это будет происходить? На данный момент при определении музыкального трека Shazam предлагает на выбор несколько сервисов, где его можно послушать и скачать — Apple Music, Deezer, Google Play Music. Получив полный контроль, купертиновцы могут удалить ссылки на конкурирующие программы.

Еврокомиссия будет проверять законность приобретения Apple до 4 сентября. Напомним, что о покупке Shazam американской компанией было официально объявлено 12 декабря. Согласно свежей информации, сделку оценивают в $1 млрд.