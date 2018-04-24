Apple заплатит $1 млн за фильм об Эде Ширане

Фильм "Песенник", который снял двоюродный брат Ширана, увидят пользователи Apple.

Apple приобрела документальный фильм о британском музыканте Эде Ширане. Картина под название Songwriter ("Песенник") будет демонстрироваться эксклюзивно для пользователей iTunes, сообщает Deadline.

По данным источника, купертиновцы заплатили за права на фильм "сумму с шестью нулями", но не более $5 млн. Инсайдер считает, что байопик обошёлся американской компании примерно в $1 млн. Ранее фильм дебютировал на Берлинском кинофестивале, сегодня его покажут на Кинофестивале Трайбека. Кинолента рассказывает о становлении музыканта, его срежиссировал двоюродный брат артиста Мюррей Каммингс.

Судя по всему, скоро Apple будет продавать документальный фильм своим пользователям в iTunes. В прошлом году источники сообщали, что американцы будут развивать развлекательный сегмент рынка, вкладываться в производство фильмов и сериалов и тратить на это $4,2 млрд в будущие пять лет.