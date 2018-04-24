YouTube отчитался об удалении 8 млн видео

Крупнейший видеохостинг рассказал, что за последний квартал 2017 года удалил 8,3 млн видео, нарушающих правила сообщества. Большая часть роликов была вычислена нейросетями, сообщает Engadget.
YouTube опубликовал статистику о заблокированных видео на хостинге — в период с октября по конец декабря сервис вычистил 8,3 млн роликов. В сообщении говорится, что видео нарушали правила сообщества: например, распространяли спам, мошеннические схемы, были посвящены экстремистским идеям, педофилии. Причём большую часть контента, 6,7 млн роликов, обнаружил и удалил искусственный интеллект.
В прошлом году на сервис обрушилась волна критики из-за допуска к публикации видео, явно нарушающих не только правила сообщества, но и законы разных стран. Например, из-за комментаторов-педофилов в ноябре YouTube покинуло несколько крупных рекламодателей. Сервис ответил блокировками, извинениями и наймом на работу 10 000 модераторов.
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