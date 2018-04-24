YouTube отчитался об удалении 8 млн видео

Сервис ответил на критику массовыми репрессиями — в итоге только за один квартал были удалены миллионы роликов.

Крупнейший видеохостинг рассказал, что за последний квартал 2017 года удалил 8,3 млн видео, нарушающих правила сообщества. Большая часть роликов была вычислена нейросетями, сообщает Engadget.

YouTube опубликовал статистику о заблокированных видео на хостинге — в период с октября по конец декабря сервис вычистил 8,3 млн роликов. В сообщении говорится, что видео нарушали правила сообщества: например, распространяли спам, мошеннические схемы, были посвящены экстремистским идеям, педофилии. Причём большую часть контента, 6,7 млн роликов, обнаружил и удалил искусственный интеллект.

В прошлом году на сервис обрушилась волна критики из-за допуска к публикации видео, явно нарушающих не только правила сообщества, но и законы разных стран. Например, из-за комментаторов-педофилов в ноябре YouTube покинуло несколько крупных рекламодателей. Сервис ответил блокировками, извинениями и наймом на работу 10 000 модераторов.