Apple переведёт Еврокомиссии €13 миллиардов невыплаченных налогов

Деньги, из-за которых компания и европейские чиновники судятся несколько последних лет, будут лежать на депозитном счёте.

Apple начнёт переводить €13 миллиардов Европейской комиссии, которые вендор, по мнению ЕК, недоплатил налогами в казну Ирландии. О договоре Еврокомиссии и американской компании сообщает Financial Times.

В докладе говорится о создании целевого депозитного счёта, куда будет направлена сумма в размере €13 миллиардов. После того как купертиновцы проведут транш, специалисты рассчитают объём дополнительных выплат с учётом набежавших процентов. По подсчётам экспертов, итоговая сумма может вырасти до €16 миллиардов, не считая комисси ЕС.

Деньги будут находиться на счёте до того момента, пока дело будет слушаться в высшей судебной инстанции Евросоюза. Аналитики полагают, что рассмотрение иска может затянуться до осени этого года. Напомним, что в октябре прошлого года Еврокомиссия подала в суд на правительство Ирландии из-за неспособности государства взыскать €13 миллиардов неуплаченных налогов с Apple.

Тяжба между Еврокомиссией и Apple продолжается долгое время. ЕК возмущало, что американский вендор платил пониженную налоговую ставку в Ирландии в обмен на создание дополнительных рабочих мест в стране. Отметим, что в Дублине расположен головной европейский офис Apple. Чиновники полагают, что ирландское правительство предоставило компании несправедливое преимущество в период между 1991 и 2007 годами.