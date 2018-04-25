Соболев принял вызов Гнойного на рэп-баттл

Состязание между известным блогером и "главным баттл-рэпером страны" может состояться до конца года.

Популярный блогер Николай Соболев опубликовал видео, в котором заявляет, что принимает вызов рэпера Гнойного на баттл.

Ютубер, имеющий на канале 4,3 млн подписчиков, зачитал свой дисс на рэпера, сидя перед зеркалом. Соболев заявил, что уничтожит Гнойного и тому "не помогут друзья". В своём видео блогер также упомянул нескольких баттл-рэперов из тусовки, друзей Вячеслава Машнова и Диану Шурыгину, благодаря скандалу с которой Соболев получил широкую известность.

Судя по всему, состязание между Николаем Соболевым и Гнойным состоится до конца этого года. Напомним, что неделю назад Машнов, победивший в прошлом году на Versus "короля баттл-рэпа" Оксимирона, назвал блогера "петухом" и вызвал на баттл.