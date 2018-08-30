Илон Маск удивлён, что его не засудили из-за скандала с "педофилом"

Предприниматель публично заявил, что не может понять, почему с ним не стали судиться из-за оскорблений.

Бизнесмен Илон Маск вспомнил недавний скандал, связанный со спасателем, которого он обозвал педофилом. В своём "твиттере" Маск задался вопросом, почему оскорблённый мужчина не подал на него в суд.

Об истории Маску напомнил подписчик из "Твиттера". Основатель Tesla отреагировал на пост, заявив, что не понимает оскорблённого им человека. Маск задался вопросом, почему британский аквалангист Верн Ансуорт не засудил его. "Это очень странно", — заметил предприниматель. Глава Tesla заявил, что компания предложила ему бесплатную юридическую помощь, но он отказался.

Судя по всему, Маск имел в виду, что будь он на месте Ансуорта, то непременно довёл бы дело до суда. Напомним, что Маск назвал участника спасательной акции в Таиланде педофилом, после того как тот раскритиковал его субмарину. История получила широкий общественный резонанс, миллиардеру пришлось публично принести извинения.