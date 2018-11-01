"Пятёрочка" разрешила забирать Ольгу Бузову домой любому желающему

Ретейлер закрыл глаза на воровство рекламных материалов с Бузовой и предложил покупателям взять себе картонный манекен на память.

Компания X5 Retail Group, управляющая сетью магазинов "Пятёрочка", разрешила посетителям забирать из магазинов картонные фигуры Ольги Бузовой, передаёт радиостанция "Говорит Москва".

"На фоне большой популярности картонных фигур Ольги Бузовой мы решили дать нашим покупателям возможность начиная с 1 ноября прийти и забрать её в одной из "Пятёрочек", — говорится в сообщении компании. По информации ретейлера, в магазинах осталось около 2500 картонных манекенов.

Всё началось с истории похищения Бузовой из питерской "Пятёрочки", которая превратилась в интернет-мем. Пользователи соцсетей стали приходить в магазины и незаметно уносить с собой картонные фигурки звезды. Напомним, что Ольга Бузова выступала в рекламе магазина в качестве чипсомелье.

Ранее X5 Retail Group был объявлен конкурс на лучшее фото с Бузовой, но посетители решили выносить манекены и делать фотографии с картонной Ольгой дома.