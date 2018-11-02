"Я проблема для них". Сотрудницы Google рассказали о домогательствах в компании

Персонал компании устроил международную забастовку на фоне секс-скандалов с участием топ-менеджеров компании.

Сотрудницы Google во время забастовки рассказали BuzzFeed News о случаях домогательства в компании. Напомним, работники технологического гиганта устроили акцию протеста в защиту прав женщин после ряда секс-скандалов.

— На каждую историю, опубликованную New York Times, есть ещё тысячи таких же, о которых никто не рассказал. Вот почему так много людей участвуют в забастовке, — говорит сотрудница компании, пожелавшая не раскрывать имя.

Персонал Google уверен, что отдел кадров стоит на стороне компании, а не работников и персонально женщин. Одна из сотрудниц рассказала о реакции HR-отдела на её жалобу о домогательствах.

— Я пошла в отдел кадров. Первое, что они сделали, — это заставили замолчать. Они дали понять, что я проблема для них. Они сказали, что больше не позволяют мне говорить о том, что случилось, а затем сказали пойти на курсы терапии. А потом дополнили: "Не волнуйся, продолжай работать с этим человеком", — говорит она.

Несмотря на жалобу ничего не менялось. Девушка продолжала работать ещё три месяца с человеком, который её домогался. По её словам, она плакала каждый раз, когда садилась в машину и ехала на работу.

Другая сотрудница не рассказала о случаях домогательств в Google, а рассказала о своём отношении к компании из-за случаев харассмента.

— Я работаю над Android-приложением, цель которого — вызвать у детей интерес к образовательной программе STEM, и я чувствую себя, будто веду детей на резню. Зачем вам идти в технологии, если тут всё так? — сказала анонимная работница Google.

Женщина, работающая бариста в Google в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США), рассказала об инциденте харассмента с участием сотрудника компании. Он обратил внимание на её помаду и попросил облизать губы для него.

1 ноября в 11 часов утра по местному времени сотрудники Google в разных странах провели забастовку. Они покинули рабочие места и встали напротив офисов. Требование персонала — лучше защищать права женщин и публично сообщать о случаях харассмента.

Ранее руководитель лаборатории Google X Ричард Деваул покинул компанию из-за секс-скандала. Его обвинили в том, что в 2013 году девушка не получила работу после того, как отказалась раздеться и сделать Деваулу массаж.

За последние два года как минимум 48 сотрудников были уволены из-за секс-скандалов. Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что понимает и поддерживает сотрудников. Он также пообещал ужесточить наказания за подобные инциденты.