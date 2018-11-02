Роскомнадзор может оштрафовать Google

Американский поисковик не подключился к системе, содержащей перечень запрещённых интернет-ресурсов, и рискует получить штраф.

Роскомнадзор намерен составить административный протокол о правонарушении в отношении Google. Компанию могут оштрафовать за ссылки на запрещённые ресурсы, передаёт РИА "Новости".

Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил прессе, что Роскомнадзор ждёт шага навстречу со стороны Google в вопросе о запрещённых сайтах. Тем не менее 26 ноября орган в присутствии представителей компании планирует составить протокол об административном правонарушении. "У них есть право сказать своё мнение, при составлении протокола мы будем учитывать это до передачи протокола в суд", — ответил Субботин на вопрос, что будет, если Google устранит нарушение.

Напомним, что Роскомнадзор намерен оштрафовать Google на 500–700 тысяч рублей из-за нарушения закона. Американская компания не подключилась к системе, в которой указано, какие ресурсы нужно блокировать в поисковике. Вчера стало известно, что ведомство и представители Google собираются встретиться и обсудить данный вопрос.