Ревнивый парень следил за бывшей с помощью умного дома

Мужчина контролировал каждый шаг возлюбленной с помощью камер и пугал девушку умной бытовой техникой.

Жительницу Канады несколько месяцев терроризировал бывший парень. Для шпионажа и запугиваний он использовал систему умного дома, передаёт CBC.

Девушка рассказала, что её бывший мужчина всегда был ревнивым и подозрительным. Например, когда его не было дома, он звонил подруге по видеосвязи и требовал провести экскурсию по дому, чтобы убедиться, что в жилище нет любовника. Когда пара рассталась, бывший начал мстить.

По словам девушки, он сохранил доступ к системам умного дома и всячески мстил несчастной. Например, следил за ней с помощью камер видеонаблюдения. Или удалённо включал на всю мощность аудиосистему посреди ночи. Кроме того, поведение "полтергейста" очень пугало гостей девушки и её собак.

Это далеко не первый случай, когда возможности умных домов используют для шпионажа. Например, известны случаи, когда бывший партнёр включал бытовую технику и свет в доме, чтобы запугать жертву. Юристы и общественные деятели США в курсе проблемы и намерены в будущем приравнять такое поведение к порномести и наказывать уголовным сроком.