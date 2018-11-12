Facebook предложит новых друзей по геолокации

Судя по заявке на патент, соцсеть проанализирует данные о местоположении пользователя и подберёт возможных друзей по этим данным.

Facebook хочет запатентовать технологию поиска новых друзей по геолокации. Компания уже подала заявку. Об этом сообщает Fox News.

Алгоритмы проанализируют перемещения пользователя аккаунта и предложат добавить в друзья людей, с которыми он часто пересекается. Система также выяснит, знакомы ли люди.

Компания отметила, что ждать такой возможности в скором времени не стоит. Патент — не значит разработка и внедрение технологии в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что Facebook постоянно следит за пользователем: может записывать разговоры и сохранять данные о геолокации. Лайф составил гайд о том, как снизить интерес Facebook к собственной персоне и не сойти с ума от паранойи.