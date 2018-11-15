Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook из-за обиды к Тиму Куку

Ранее руководитель купертиновской компании резко высказался по поводу вопросов безопасности в Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг запретил остальному руководству компании пользоваться iPhone. По слухам, это вызвано обидой на руководителя Apple Тима Кука, передаёт The New York Times.

Как сообщает источник NYT, Цукерберг был в бешенстве, после того как Тим Кук раскритиковал его компанию за слив данных пользователей. Говорят, что предприниматель велел своим топ-менеджерам отказаться от iPhone и перестать появляться с этим девайсом на публике. Судя по всему, верхушка компании массово перешла на Android-смартфоны.

Тим Кук был одним из тех руководителей IT-компаний, кто открыто раскритиковал Facebook в прессе. Сперва мужчина назвал утечку данных пользователей "ужасной", а потом заметил, что Apple гораздо ответственнее относится к вопросу безопасности своих клиентов, чем Facebook.