Доказано: Facebook прослушивает пользователей смартфонов

При записи видео была замечена активность мессенджера. При этом он был отключён. Видимо, приложение работает в фоновом режиме и собирает данные.

Пользователь iOS 12.1 заметил баг Facebook Messenger, который указывает на то, что приложение прослушивает владельцев смартфонов. Об этом он рассказал на Reddit.

Во время записи видео приложение пыталось прервать процесс, на экране высвечивался непонятный код. При этом мессенджер был выключен. Пользователь допустил, что приложение продолжает работать в штатном режиме и записывать разговоры через микрофон или собирать данные с помощью камеры.

Также приложение собирает данные о геолокации пользователей. Ранее компания получила патент на технологию, с помощью которой будет предлагать друзей на основе этой информации.