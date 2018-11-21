Facebook покажет, сколько времени вы проводите в соцсети

Пользователи ресурса получат возможность контролировать время, отведённое на соцсеть.

Facebook объявила о выходе возможности "Ваше время в Facebook" в мобильном приложении, сообщает TechCrunch. Инструмент станет доступен пользователям по всему миру.

Найти его можно будет, пройдя по: Настройки -> Приватность -> Ваше время в Facebook. Пользователь увидит, сколько времени в день проводит в соцсети, и получит возможность контролировать его, ставя ограничения.

В ближайшее время такая возможность будет доступна в приложении на iOS и Android. Первое время оно будет работать в ограниченном доступе, чтобы программистам было легче исправить возможные баги.

Отмечается, что компания работает над такой возможностью с июня, анонсирована она была в августе. Ранее компания запатентовала технологию подбора возможных друзей по данным о геолокации.