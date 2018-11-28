Искусственный интеллект определит возраст человека по глазам

На внешность влияет множество других факторов кроме возраста, в частности образ жизни. На ареал глаз — нет.

Группа учёных Московского государственного университета совместно с технологическим стартапом HautAI OU создала искусственный интеллект PhotoAgeClock, который определит возраст человека по глазам. Исследование опубликовано в журнале Aging.

По их словам, нейросеть проанализирует ареал вокруг глаз. Он отражает возраст человека точнее внешнего вида, на который влияет множество других факторов, в частности образ жизни. Ареал же гораздо точнее определят возраст человека.

PhotoAgeClock обучили на фотографиях 8414 людей. Затем опробовали его возможности на других снимках — искусственный интеллект определял возраст людей с точностью до 2,3 года.

Ранее в Израиле была разработана нейросеть, которая определяет интеллект человека по форме и размеру черепа. Создатели уверяют, что технология абсолютно рабочая, а результаты получаются невероятно точными.