Приложение для iPhone воровало $100 за фейковую диету

Программа списывала приличную сумму с карточки жертвы, предлагая эксклюзивную диету, которой не существует.

Эксперт по интернет-безопасности Лукаш Стефанко рассказал о приложениях для iPhone, которые открыто воровали деньги пользователей. Обе программы были посвящены фитнес-тематике.

Scam iOS apps has been found on Apple App Store tricking users to pay over $100



Apps ask for fingerprint right at the moment when paying pop-up shows, which is accepted by user fingerprint.https://t.co/7WwT6bhsLF pic.twitter.com/BYZvd7p0VD — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 3 декабря 2018 г.

— Мошенническое приложение было найдено на App Store — оно воровало 100 долларов у пользователей, предлагая приложить палец к дактилоскопическому сенсору.

Суть приложений Fitness Balance и Calories Tracker состояла в краже денег пользователей, завуалированной под процесс похудения. Для получения сбалансированной диеты юзерам предлагалось поднести палец к сенсору Touch ID. В это время в приложении открывалось окошко оплаты, через которое программа списывала 99 долларов.

Получается, что пользователь подтверждал оплату приложений, сам того не желая. Интересно, что после списывания средств программа переставала работать. На данный момент оба приложения уже удалены из App Store, Apple пообещала вернуть средства всем обманутым пользователям.

Это не первый случай, когда разработчики ухитряются продвинуть среди пользователей откровенно мошеннические приложения. Например, Лайф писал о хитрой утилите для iOS, которая с помощью отпечатка пальца и мелкого шрифта списывала с кошельков жертв по 3,99 доллара.