YouTube для Android установили 5 миллиардов раз

Приложение главного видеохостингового сервиса пользуется огромной популярностью. Но следует помнить, что на Android оно установлено по умолчанию.

Приложение YouTube для Android-смартфонов установили более пяти миллиардов раз. Об этом сообщает PhoneArena.

Напомним, YouTube по умолчанию установлен на всех Android-смартфонах в пакете приложений Google. Получается, каждый активированный Android-смартфон увеличивает этот показатель.

На iOS сервис закономерно пользуется меньшей популярностью. В российском App Store он занимает пятое место по итогам 2018 года.

Ранее в мобильном приложении YouTube появились сюжеты, аналог сториз из "Инстаграма". Лайф разобрался, кому они уже помогли увеличить аудиторию и что их ждёт дальше.